Суперкару Nissan GT-R исполнилось 50 лет.

Компания Nissan и ателье Italdesign построили суперкар на базе серийного купе GT-R Nismo. Автомобиль получил длинное название: Nissan GT-R50 by Italdesign Concept. Число «50» в названии символизирует двойной юбилей: по полсотни лет исполнилось и модели GT-R, и дизайн-ателье.

Оригинальный «гэ-тэ-эр» в прототипе узнается безошибочно. И это удивительно, ведь на кузове заменили все панели и светотехнику. Полностью новым стал и интерьер. Любопытная деталь: над дизайном работали ниссановские студии в Великобритании и США , а фирма Italdesing отвечала за постройку концепта.

По сравнению с исходником GT-R50 серьезно изменился в габаритах. Он стал на 94 миллиметра длиннее, на 97 миллиметров шире и на 54 миллиметра ниже. А вот колесная база осталась неизменной, 2780 миллиметров. На крышке багажника появилось выдвижное антикрыло с изменяемым углом.

«Шестерку» твин-турбо форсировали с 600 до 720 л.с. Крутящий момент вырос с 637 до 780 Нм. Это потребовало масштабной работы с «железом». Конструкторы доработали коленчатый вал, поршни, шатуны, подшипники, кулачки распределительных валов, заменили турбонагнетатели, топливные и масляные форсунки, улучшили системы зажигания, впуска и выпуска, усилили коробку передач и приводные валы.

Серийный Nissan GT-R Nismo набирает 100 км/ч за 2,5 секунды, а вот характеристики концепт-кара не уточняются. Не исключено, что машину решат выпустить ограниченным тиражом, чему наверняка порадуются истинные фанаты модели.

Японцы не могли оставить такое событие без внимания и в сотрудничестве с ателье Italdesign построили уникальный концепт-кар.