"Антонов" планирует за пять лет сделать до 10 самолетов
Год назад в планах было 70 самолетов.
Государственное предприятие "Антонов" планирует за пять лет сделать до 10 самолетов.
Об этом в интервью
"В ближайшие пять лет, при благоприятном сценарии, рассчитываем выпустить минимум 5-8 машин, в идеале – 10. Мой приоритет - Ан-178, потому что именно
Сейчас у предприятия есть только один твердый контракт - на поставку 10 Ан-178 в Азербайджан. "Есть еще ряд контрактов, но они не были профинансированы, поэтому я их не считаю действующими", - сказал Донец.
По его словам, в настоящее время запуск серийного производства является "задачей номер один" для "Антонова".
Сейчас в сборочном цеху ГП "Антонов" стоит линейка Ан-158 в разной степени готовности.
"158-ая машина сертифицирована, эксплуатируется, но с роSSийскими комплектующими и материалами. Их нужно заменить, провести с новым оборудованием цикл не только стендовых испытаний, но и летных. Это довольно большой объем – около 35% от общего количества испытательных работ, которые проводятся на совершенно новой, созданной с нуля машине", - сказал Донец. Новая комплектация самолета сформирована на 80%, а по оставшимся 20% требующих замены компонентов идут переговоры.
По мнению президента "Антонова", первый серийный Ан-158 должен быть собран в 2019 году. В целом мощности предприятия позволяют выпускать от шести до восьми машин Ан-158 в год.
Ан-178 имеет высокую схожесть конструкции. "В зависимости от наличия заказов, станет ясно, какой из самолетов в новой комплектации – Ан-158 или Ан-178 - первым пройдет программу испытаний", - отметил руководитель "Антонова".
Напомним, летом 2017 года концерн "Укроборонпром" заявлял, что маркетинговый план госпредприятия "Антонов" предусматривает выпуск как минимум 70 самолетов в ближайшие пять лет, хотя за период с 2009 по 2016 год завод выпустил только 16 серийных самолетов (шесть Ан-32, три Ан-148 и шесть Ан-158).
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