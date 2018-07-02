Омелян созывает собрание с туроператорами и авиакомпаниями

Министр намерен остановить безответственность в погоне за деньгами.

Омелян созывает собрание с туроператорами и авиакомпаниями
Фото: Макс Требухов

Министр инфораструктуры Украины Владимир Омелян во вторник, 3 июля, проведет собрание по ситуации с авиаперелетами украинских туроператоров. Об этом министр написал в Фейсбуке.

"Во вторник собираю у себя коллег из других министерств, туроператоров, турагентов и авиакомпании. Будем завершать с вольницей, которая в погоне за деньгами переросла в безответственность, и приводить их всех в себя. Объективно, рынок за последние два года вырос более чем два раза, что во многих породило желание заниматься откровенной халтурой. Значит, время напомнить о порядке и первым ставить критерий качества", - написал министр.

Днем ранее в телеэфире Омелян заявил, что обратится к Генеральной прокуратуре в связи с мошенничеством со стороны туроператора "Oasis Travel", который задолжал перевозчику "Bravo" более миллиона долларов

Напомним, с начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет. Кроме того, около 800 туристов застряли на двое суток в Тунисе. Причиной задержек вылетов является недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями.


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