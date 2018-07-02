"Браво" заберет украинских туристов из Туниса за свой счет

Туроператор задолжал авиакомпании 25 млн гривен.

Украинская авиакомпания "Браво" из-за сформировавшейся задолженности туроператора Oasis в размере 25 млн грн в понедельник выполнит пять гуманитарных рейсов из Туниса в Киев и Львов для доставки около 850 пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Принимая во внимание тот факт, что украинские туристы оказались заложниками ситуации, произошедшей по причине, как минимум, недобросовестных действий со стороны туроператора, руководством авиакомпании "Браво", после проведения консультаций с Министерством инфраструктуры, Министерством иностранных дел и Министерством экономики, принято решение о начале выполнения пяти гуманитарных рейсов 2 июля 2018 года (три рейса в Киев , два – во Львов) за счет авиакомпании с целью обеспечения доставки около 850 пассажиров, пострадавших от действий туроператора в Украине", - сказано в сообщении авиакомпании.

Авиакомпании отмечает, что финансовые обязательства - долги - туроператор Oasis наращивал в течение двух лет, и сейчас задолженность составляет 25 млн грн. Это, в свою очередь, привело к вынужденной отмене рейсов и изменении расписания авиакомпании.

"На данный момент мы делаем все возможное, чтобы урегулировать расписание и в максимально короткие сроки осуществить все запланированные рейсы... Информируем, что подробное расписание рейсов будет опубликовано нами в ближайшее время после согласования всех необходимых процедурных вопросов, связанных с обеспечением полетов", - заявили в компании.

Напомним, почти тысяча украинских туристов уже третьи сутки не могут вылететь из Туниса в Украину.

Накануне министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал на 3 июля совещание с представителями авиакомпаний и туроператоров, чтобы разрешить ситуацию с задержками туристических рейсов.