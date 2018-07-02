При взрыве туристической лодки на Багамах погибла туристка
Еще 11 человек, включая владельца лодки, пострадали.
На Багамских островах в результате взрыва туристической лодки погиб один человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что судно перевозило десять туристов и двух багамцев, когда двигатель взорвался и пламя охватило лодку.
По данным береговой охраны, после инцидента четыре гражданина США были доставлены в больницу во Флориде. Другие пострадавшие - в больницу имени принцессы Маргарет в столице Багамских островов Нассау, включая капитана лодки, который также является владельцем туристической компании.
Известно, что погибшая - гражданка США, остальные пострадавшие, по сообщениям СМИ, также являются американцами.
Напомним, в Киеве на выходных около тысячи пассажиров не смогли вовремя вылететь на отдых из-за проблем с туроператорами.
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Транспорт
02.07.2018 13:40