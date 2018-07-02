В Ивано-Франковской области автомобиль упал в реку, погибли два человека

Авария произошла неподалеку от Долины.

Вечером в воскресенье в селе Витвица Долинского района Ивано-Франковской области автомобиль Volkswagen Jetta упал в реку Лужанка.

Фото: dsns.gov.ua

Как сообщается на сайте облуправления ГосЧС, в салоне машины были два человека. Они погибли.

Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской обладминистрации сообщило, что погибший водитель - 39-летний пассажир расположенного неподалеку села Гериня, его пассажир - 54-летний житель соседнего Гошева.

Автомобиль перевернули на колеса усилиями спасателей из районного центра и местных жителей, после чего ее вытащили на дорогу при помощи лебедки.

Напомним, 22 апреля в райцентре Борзна Черниговской области грузовик сбил насмерть велосипедистку, после чего протаранил мостовое ограждение и упал в реку. Водитель утонул.

9 апреля в Тернопольской области на автодороге Збараж - Подволочиск перевернулась и вылетела в пруд Audi А6. В результате погибли три человека, а еще трое оказались в больнице.


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