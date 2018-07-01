В смертельном ДТП возле Коломыи подозревают местного криминального авторитета

Так называемого "валентиновского стрелка" дважды судили за хулиганство и незаконное обращение с оружием.

В совершении смертельного ДТП возле Коломыи (пгт. Отыния, Ивано-Франковского района) подозревают местного криминального авторитета Виктора Корягина. Подозреваемый скрылся с места аварии. Об этом сообщает местное издание "МІСТО".

ДТП произошло 30 июня. Столкнулись "БМВ Х5" и "Ланос", в результате чего водитель "Ланоса" погиб.

"По словам очевидцев, "БМВ Х5" двигался на большой скорости в сторону Ивано-Франковска, осуществив обгон нескольких машин, столкнулся с "Ланосом", который двигался в попутном направлении и намеревался повернуть налево. Водитель "Ланоса" погиб на месте, пассажиры госпитализированы в областную больницу в Ивано-Франковске", - говорится в сообщении.

По информации издания, в "БМВ" находилось четыре человека, одного пассажира задержали, еще двое и водитель скрылись.

Перед столкновением на линию "102" поступило сообщение о неадекватном поведении на дороге водителя "БМВ".

"Возмущенный водитель решил сделать замечание водителю" БМВ ", но услышал в свою сторону угрозы. Более того, заявителю угрожали предметом похожим на пистолет. Об этом мужчина заявил в полицию. Добавил, что автомобиль "БМВ" повернул на заправку. Когда прибыли правоохранители, то "БМВ" уже не было. Видео с камер наблюдения указывает на то, что за рулем находился "валентиновский стрелок". Добавим, что последнему не принадлежит автомобиль, а только по доверенности ", - говорится в материале.

Как пишет издание, так называемый "валентиновский стрелок" - криминальный авторитет Виктор Корягин, который вероятно является сыном известного в прошлом криминального авторитета "Корча", убитого в девяностых.

Фото: mi100.info ГУНП в Ивано-Франковской области за 2013 год

Виктора Корягина дважды привлекали к ответственности за хулиганство и незаконное обращение с оружием. В 2013 в одном из ночных клубов Ивано-Франковска он выстрелил в голову 18-летней девушке. После чего, почти два месяца скрывался от правоохранителей. Его задержали в апреле 2013 во Львове. В сентябре того же года суд признал Корягина виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы. Впоследствии дело пересмотрели и смягчили приговор. В 2016 Корягин вышел на свободу.