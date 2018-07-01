Четыре новых бронекатера вошли в состав ВМСУ
Похожие патрульные катера Украине вскоре передадут США.
В Одессе состоялась торжественная церемония включения в корабельный состав Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины четырех малых бронированных артиллерийских катеров. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Кроме тех катеров, которые мы только включили в корабельный состав ВМС, мы ожидаем получения патрульных катеров от наших партнеров - от США", - сказал министр обороны Украины Степан Полторак.
Также он отметил, что в Минобороны в ближайшее время планируют завершить строительство десантно-штурмовых катеров, продолжить работу по строительству корвета, а также строительство малых бронированных артиллерийских катеров.
Напомним, в Одессе сегодня проходят торжества по случаю Дня Военно-морских сил ВСУ, во время которых министр обороны назначил двух заместителей командующего ВМСУ.
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01.07.2018 15:35