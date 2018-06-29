Возле Черновцов бетоновоз упал в кювет, водитель погиб
48-летнего мужчину придавило кабиной.
На объездной дороге возле Черновцов бетоновоз съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погиб водитель грузовика, сообщает пресс-служба областной полиции.
"Авария со смертельным исходом произошла около 13:00 29 июня в селе Магала Новоселицкого района. Двигаясь по объездной дороге вблизи Черновцов, 48-летний водитель автомобиля "МАН" не справился с управлением и допустил съезд грузовика в кювет с последующим опрокидыванием . В результате ДТП водителя придавило кабиной, и он погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Полиция проводит первоочередные следственные действия и выясняет обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.
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