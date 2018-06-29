Крупнейшая сеть супермаркетов в США протестирует беспилотные фургоны
В начале 2018 года стартап-компания Nuro представила свою разработку — беспилотный доставочный фургон. Он, как сообщалось, сделан из сверхлегких материалов и предназначен для работы в небольших городских районах.
Nuro
Теперь же крупнейшая американская суть супермаркетов Kroger объединила силы с Nuro, чтобы протестировать концепцию автономных доставок, передает New Atlas. Kroger имеет около 2 800 супермаркетов и универмагов в 35 американских штатах и является в целом вторым по величине ритейлером в стране.
Nuro
На данный момент о том, как будет выглядеть сотрудничество, известно мало, однако ожидается, что пилотное тестирование начнется уже в этом году. Где будут проходить испытания, неизвестно, но сообщается, что в их рамках будет использоваться разработанная Kroger система для подачи онлайн-заказов под названием ClickList, а также приложение Nuro.
Стартап Nuro был основан Дэйвом Фергюсоном (Dave Ferguson) и Цзяцзюнь Чжу (Jiajun Zhu), бывшими ведущими инженерами в проекте Google по разработке беспилотных автомобилей, сейчас известном под названием Waymo. В стартап-компанию также входят экс-сотрудники Apple, Uber, Tesla и General Motors.
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