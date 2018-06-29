Крупнейшая сеть супермаркетов в США протестирует беспилотные фургоны

В начале 2018 года стартап-компания Nuro представила свою разработку — беспилотный доставочный фургон. Он, как сообщалось, сделан из сверхлегких материалов и предназначен для работы в небольших городских районах.

Крупнейшая сеть супермаркетов в США протестирует беспилотные фургоны

Nuro

Теперь же крупнейшая американская суть супермаркетов Kroger объединила силы с Nuro, чтобы протестировать концепцию автономных доставок, передает New Atlas. Kroger имеет около 2 800 супермаркетов и универмагов в 35 американских штатах и является в целом вторым по величине ритейлером в стране.

Крупнейшая сеть супермаркетов в США протестирует беспилотные фургоны

Nuro

На данный момент о том, как будет выглядеть сотрудничество, известно мало, однако ожидается, что пилотное тестирование начнется уже в этом году. Где будут проходить испытания, неизвестно, но сообщается, что в их рамках будет использоваться разработанная Kroger система для подачи онлайн-заказов под названием ClickList, а также приложение Nuro.

Стартап Nuro был основан Дэйвом Фергюсоном (Dave Ferguson) и Цзяцзюнь Чжу (Jiajun Zhu), бывшими ведущими инженерами в проекте Google по разработке беспилотных автомобилей, сейчас известном под названием Waymo. В стартап-компанию также входят экс-сотрудники Apple, Uber, Tesla и General Motors.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Два микроавтобуса столкнулись на трассе в Киевской областиДва микроавтобуса столкнулись на трассе в Киевской области
6 новых технологий DARPA для боевых машин6 новых технологий DARPA для боевых машин
В Средиземноморье задержали трех украинцев, которые на яхте доставляли мигрантов в страны ЕСВ Средиземноморье задержали трех украинцев, которые на яхте доставляли мигрантов в страны ЕС
В Харькове водитель выжил после ДТП, выпав из машины во время удара о столбВ Харькове водитель выжил после ДТП, выпав из машины во время удара о столб
В Киеве из-за гонки маршруток выпала женщина из салонаВ Киеве из-за гонки маршруток выпала женщина из салона
Блок рекламы


Похожие новости
ДТЭК запустила сеть скоростных зарядок для электромобилей
ДТЭК открыла в Киеве сеть зарядных станций для электромобилейДТЭК открыла в Киеве сеть зарядных станций для электромобилей
Porsche строит скоростную сеть зарядок EV по всей территории СШАPorsche строит скоростную сеть зарядок EV по всей территории США
Власти Киева намерены создать сеть проката электромобилейВласти Киева намерены создать сеть проката электромобилей
Власти Аризоны запретили Uber испытывать беспилотные автомобилиВласти Аризоны запретили Uber испытывать беспилотные автомобили
Беспилотные машины Uber начинают доставлять грузыБеспилотные машины Uber начинают доставлять грузы
В Аризоне разрешили полностью беспилотные автомобилиВ Аризоне разрешили полностью беспилотные автомобили
Nissan запустит беспилотные такси в Японии уже в мартеNissan запустит беспилотные такси в Японии уже в марте
В январе в Стокгольме начнут ходить беспилотные автобусы в режиме теста (ФОТО)В январе в Стокгольме начнут ходить беспилотные автобусы в режиме теста (ФОТО)
Беспилотные авто появятся на дорогах Великобритании к 2021 годуБеспилотные авто появятся на дорогах Великобритании к 2021 году
Последние новости
Подгружаем последние новости