Автобус с 60 украинцами перевернулся в Румынии
Пострадали трое детей.
В Румынии перевернулся автобус с 60 пассажирами, по предварительной информации, гражданами Украины. В результате аварии пострадали трое детей.
Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на местное издание Miscarea De Rezistenta.
ДТП произошло в округе Констанца. На место происшествия прибыли более 15 машин скорой помощи, экипажей SMURD и спецавтомобилей.
Пострадавших трех детей доставили в больницу, остальных пассажиров отправили в Дом культуры им. Михаила Когэлничана.
Отмечено, что в салоне находились 49 детей и 11 взрослых.
Ранее в июне в Турции в ДТП с участием автобуса пострадали 45 человек.
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