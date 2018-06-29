Автобус с 60 украинцами перевернулся в Румынии

Пострадали трое детей.

В Румынии перевернулся автобус с 60 пассажирами, по предварительной информации, гражданами Украины. В результате аварии пострадали трое детей.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на местное издание Miscarea De Rezistenta.

Фото: miscareaderezistenta.ro

ДТП произошло в округе Констанца. На место происшествия прибыли более 15 машин скорой помощи, экипажей SMURD и спецавтомобилей.

Пострадавших трех детей доставили в больницу, остальных пассажиров отправили в Дом культуры им. Михаила Когэлничана.

Отмечено, что в салоне находились 49 детей и 11 взрослых.

Ранее в июне в Турции в ДТП с участием автобуса пострадали 45 человек.


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