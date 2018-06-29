BYD строит крупнейший в мире завод по выпуску автомобильных батарей

Китайский автопроизводитель BYD открыл в провинции Цинхай первую очередь нового завода по выпуску литиевых батарей, который станет крупнейшим в мире, когда его строительство будет завершено в следующем году.

Это третий по счёту завод BYD, который в конечном итоге будет ежегодно производить батареи общей ёмкостью 24 ГВт·ч, является частью плана компании по увеличению ежегодного выпуска батарей до суммарной ёмкости 60 ГВт·ч к 2020 году, говорится в её заявлении.

BYD создает новые мощности для производства батарей, чтобы воспользоваться преимуществами курса страны на рост производства автомобилей на так называемых новых источниках энергии (new energy vehicles, NEV), что должно помочь сократить загрязнение воздуха автомобилями на традиционных двигателях внутреннего сгорания.

MIT Technology Review

Председатель совета директоров BYD Ван Чуан Фу заявил журналистам в прошлом году, что к 2030 году, как он полагает, все транспортные средства в Китае будут электрическими или гибридными.

Производители NEV продали за первые пять месяцев этого года 328 000 автомобилей, что на 141,6 % больше, чем годом ранее. В Китае в собственности в прошлом году находилось более половины всех NEV в мире.

Между тем правительство уже предупреждает о рисках строительства избыточных мощностей, а чиновник из Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (NDRC) заявил в начале этого месяца, что в секторе наблюдаются признаки «слепого развития».



