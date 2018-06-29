В аэропорту "Киев" начали разбирать самолет, попавший в аварию

Самолет MD-83 выкатился за ВВП две недели назад.

В аэропорту " Киев " начали разбирать самолет MD-83 авиакомпании Bravo Airways, который недавно потерпел аварию при посадке.

С помощью крана уже демонтирован правый двигатель. Его поместили в кузов грузовика, сообщает avianews.com.

После окончания плановых работ по разборке воздушного судна его транспортируют в Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий, где займутся изучением причин аварии. А пока самолет в полуразобранном виде лежит на поле.

Самолет MD-83 авиакомпании Bravo Airways был выпущен в 1992 году. Во время аварии 14 июня он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и заблокировал на несколько часов работу аэропорта "Жуляны" (" Киев "). На борту находились 169 пассажиров и шесть членов экипажа. Они летели чартерным рейсом из Антальи. В результате инцидента никто не пострадал.

На данный момент Нацбюро по расследование авиакатастроф официально не назвало причины инцидента.