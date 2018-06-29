«Каменный век производства» — пользователь Twitter показал сборочную линию Tesla

Пользователь Twitter под ником skabooshka опубликовал запись с дрона, на которой запечатлел работу новой сборочной линии, расположенной на территории фабрики во Фримонте. Она предназначена для работы над Tesla Model 3. Экспериментальный цех расположен под огромным тентом, а его главная цель — добиться обещанной Маском цели по выпуску 5000 автомобилей Model 3 в неделю. В нем собираются самые дорогие комплектации седана, стоимостью от $78 000. Базовую версию, стоимостью $35 000, выпускать еще не начали. , пишут AIN.UA

Несмотря на пафосное название цеха — Alien Dreadnought, увиденное неприятно шокировало оператора дрона. Автомобили собираются вручную на конвейере, а корпусы машин для старта работ подымаются автопогрузчиком. При этом, каждый корпус проезжает более 1300 метров из-за плохо организованной логистики. На другой стороне тента заметна груда мусора, сборочных компонентов и материалов.

Автор ролика отметил, что это «настоящий позор» и больше похоже на «каменный век производства». Впрочем, skabooshka также объяснил: «Сборочная линия пока только отлаживает работу, не может производить ничего, кроме тестовых экземпляров и ограничена определенными количеством выпущенных машин».

This is a manual line. Cars will be hand-built on the conveyor, which you can see in the right side of the tent. At the beginning of the line, a FORKLIFT (!) loads the frame onto the conveyor. This is the stone age of auto manufacturing. pic.twitter.com/OryE3Gmilr

— skabooshka (@skabooshka) June 27, 2018

Вскоре после публикации ролика Маск написал о состоянии Alien Dreadnought, не отвечая автору ролика напрямую. Миллиардер настоял, что новая сборочная линия показывает лучшее качество, чем традиционные решения. Кроме того, стоимость производства в тенте якобы ниже. skabooshka пишет, что скорее всего Илон лжет или происходящее в других частях фабрики просто хуже, чем мы себе представляем. Также он посетовал: «Когда Илон Маск прекратит врать публике о том, что его компания может достичь? Или когда общество, регуляторы и представители власти заставят его отвечать за сказанное?».


Михаил Сапитон, AIN


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