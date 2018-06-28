Uber вернула право работать в Лондоне

Uber вернула право работать в Лондоне

Uber получила право работать в Лондоне как минимум следующие 15 месяцев. Возможность компании предлагать услуги в городе была поставлена под вопрос в сентябре прошлого года, когда транспортный регулирующий орган отклонил заявку Uber на пятилетнее продление лицензии.

Компания обжаловала это решение, и во вторник суд разрешил продлить лицензию на 15-месячный испытательный срок. Uber могла работать в Лондоне, пока занималась апелляцией.

Решение стало результатом введения примирительной стратегии новым генеральным директором Uber Дарой Хосровшахи (Dara Khosrowshahi). «Мы обжалуем решение от имени миллионов лондонцев, — пообещал он в сентябре прошлого года. — Но мы знаем, что должны измениться и сами».

Во время двухдневного слушания представители компании признали, что Uber за несколько лет совершила немало ошибок, и пообещали внести в правила сервиса серьёзные изменения, которые помогут эти ошибки исправить.

Теперь Uber будет отчитываться о предполагаемых преступлениях водителей непосредственно перед полицией, вместо того, чтобы дожидаться, пока за неё это сделают клиенты. Также компания потребует, чтобы водители делали шестичасовой перерыв после десятичасовой рабочей смены.

Компания назначила в Великобритании новое руководство. Она согласилась предоставлять городским властям больше данных и покрыть юридические расходы лондонского транспортного управления.

Раньше Uber постоянно вступала в конфликт с регулирующими органами крупных городов по всему миру. Быстрый рост она считала лучшей защитой, а клиенты постоянно вставали на сторону сервиса, поэтому его не закрывали.

Uber вернула право работать в Лондоне

Теперь, когда компания выросла, а её публичный имидж оказался запятнан чередой скандалов, эта стратегия перестала работать. Под руководством Хосровшахи Uber стала действовать как традиционное крупное предприятие.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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