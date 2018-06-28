Aston Martin показал свою топовую модель.

Aston Martin не так часто радует мир новинками. Последняя премьера фирмы примечательна тем, что это самый мощный ее представитель, который наверняка привлечет повышенный интерес.

Aston Martin показал свою топовую модель.
Aston Martin показал свою топовую модель.

Модель DBS Superleggera составит конкуренцию Ferrari 812 Superfast. Его 5,2-литровый двигатель V12 оснащен турбонаддувом и выдает 725 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Через 8-ступенчатый автомат вся тяга уходит на задние колеса. Бросок с места до сотни занимает 3,4 секунды, а максимальная скорость достигает 339 км/ч.

Aston Martin показал свою топовую модель.
Aston Martin показал свою топовую модель.

Машина построена на алюминиевой платформе с внешними кузовными панелями из углепластика. В результате снаряженная масса оказалось достаточно низкой, всего 1700 килограммов. Можно сказать, что DBS Superleggera представляет собой серьезно перелицованный DB11. Спутать их снаружи сложно благодаря принципиально разному оформлению.

Aston Martin показал свою топовую модель.

Первые поставки DBS Superleggera состоятся в третьем квартале. В Великобритании машина обойдется как минимум в 225 000 фунтов. В оснащение купе входит механический самоблокирующийся дифференциал, адаптивная подвеска, выхлопная система с регулируемыми заслонками, карбон-керамические тормозные диски с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади.

Aston Martin показал свою топовую модель.
Aston Martin показал свою топовую модель

В линейку британского производителя вернулось купе DBS.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Aston Martin.


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