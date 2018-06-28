Baidu и Ford China сделают робомобили умнее

Baidu и Ford China сделают робомобили умнее

Китайский технологический гигант Baidu и Ford China, подразделение известного американского автопроизводителя, подписали соглашение о сотрудничестве с целью дальнейшей совместной разработки технологий искусственного интеллекта для самоуправляемых автомобилей.

У компаний уже имеется опыт реализации совместных инициатив. В частности, они вместе инвестировали $150 млн в стартап Velodyne по разработке лидаров. Новый проект позволит сделать автомобили «умнее» благодаря добавлению вспомогательных технологий, включая поддержку сетевого взаимодействия, искусственный интеллект и цифровой маркетинг.

Также будет вестись совместная работа над новой автомобильной системой и сервисами на базе платформы Baidu DuerOS Ai, которая, в свою очередь, является частью платформы Apollo разработки Baidu, позиционируемой как Android для беспилотных автомобилей. Из наиболее примечательных особенностей Duer для автомобиля можно назвать функции распознавания голоса и изображений, понимание естественных языков.

Baidu и Ford China сделают робомобили умнее

Кроме того, партнёры создадут совместную лабораторию для изучения возможностей для инноваций в своих автомобильных и мобильных бизнесах в Китае. Новая структура, в частности, будет сосредоточена на базирующихся на облачных вычислениях сервисах, которые включают в себя ИИ и потенциальную интеграцию с платформой Transportation Mobility Cloud (TMC), разработанной Autonomic, «дочкой» Ford.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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