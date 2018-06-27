В Тернопольской области две женщины погибли в результате столкновения легковушки с военным грузовиком

Пятилетний ребенок в реанимации.

В среду, 27 июня, в 17:30 на трассе Тернополь-Рава Русская вблизи села Озерная Зборовского района произошло смертельное ДТП.

В результате столкновения легкового автомобиля с военным грузовиком две женщины погибли, ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу, информирует пресс-служба ГУНП в области.

Фото: dosie102.te.ua

"По предварительным данным, водитель Nisan выехала на полосу встречного движения и врезалась в ГАЗ-66, принадлежащий Вооруженным силам Украины. На момент аварии в салоне иномарки находились две женщины и ребенок. В грузовике - двое военных в кабине и двое в кузове", - говорится в сообщении.

Фото: dosie102.te.ua
В результате аварии две женщины погибли. Пятилетнего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Один солдат обратился в медучреждение с переломом ключицы. Остальных военных осматривают медики.

Фото: dosie102.te.ua

Напомним, 25 июня в ДТП в Ровенской области четыре человека погибли, восемь травмированы.


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