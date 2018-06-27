В Тернопольской области две женщины погибли в результате столкновения легковушки с военным грузовиком
Пятилетний ребенок в реанимации.
В среду, 27 июня, в 17:30 на трассе Тернополь-Рава Русская вблизи села Озерная Зборовского района произошло смертельное ДТП.
В результате столкновения легкового автомобиля с военным грузовиком две женщины погибли, ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу, информирует пресс-служба ГУНП в области.
"По предварительным данным, водитель Nisan выехала на полосу встречного движения и врезалась в ГАЗ-66, принадлежащий Вооруженным силам Украины. На момент аварии в салоне иномарки находились две женщины и ребенок. В грузовике - двое военных в кабине и двое в кузове", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 июня в ДТП в Ровенской области четыре человека погибли, восемь травмированы.
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