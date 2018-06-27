Промышленники просят главу Госрегслужбы разобраться с дефицитом вагонов УЗ

Они напомнили, что железнодорожный транспорт обеспечивает более 60% общего объема грузоперевозок в Украине.

Промышленники просят главу Госрегслужбы разобраться с дефицитом вагонов УЗ
Фото: censor.net.ua

Промышленные предприятия испытывают острый дефицит грузовых вагонов и подвижного состава, который должна предоставлять ПАО «Укрзализныця». Об этом говорится в письме представителей различных секторов промышленности на имя председателя Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной.

Промышленники напомнили, что железнодорожный транспорт обеспечивает более 60% общего объема грузоперевозок в Украине. «Когда осенью 2017 года мы, как главные национальные грузоотправители, согласились на очередное повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки, ПАО «Укрзализныця» заверило нас в немедленном улучшенные логистики, повышении качества предоставления услуг и эффективности собственной операционной деятельности, а также пообещало ликвидировать коррупцию при распределении вагонов между потребителями», - сказано в письме.

Однако, по словам промышленников, ситуация не изменилась. «Мы не только вовремя не получаем заказанные вагоны, но даже не имеем доступа к тем, за которые уже уплачена аренда. Кроме того, сейчас наблюдается существенный дефицит локомотивной тяги, что, прежде всего, связано с износом тягового парка, отсутствием должного количества запчастей для обслуживания локомотивов, низкой мотивацией персонала. Все это осложнилось в результате забастовки машинистов локомотивов в мае-июне текущего года, из-за чего критически ухудшилась ситуация с грузоперевозками практически во всех направлениях и привело к тому, что в настоящее время почти 190 маршрутов, загруженных дефицитными материалами, сырьем и готовой продукцией, оказались брошенными на произвол судьбы», - сказано в обращении.

Все вышеперечисленное привело к увеличению срока доставки грузов – к примеру, путь к западной границе занимает вместо трех суток 20 дней, следствием чего стали срывы отгрузки и невыполнение контрактов.

При этом, отмечают промышленники, в то время, как отечественные грузоотправители и потребители страдают от несвоевременного и неполного обеспечения подвижным составом, транзит грузов из РоSSии практически не пострадал - срок транзита роSSийских грузов по территории Украины, как и ранее, не превышает 10 суток.

«Мы еще только приближаемся к периоду пиковых перевозок, а предприятия уже испытывают острый дефицит грузовых вагонов и подвижного состава. Все это сдерживает развитие металлургической, химической, цементной, аграрной отраслей, тормозит развитие национального, экспортного и транзитного потенциала страны и наносит непоправимый вред национальной безопасности Украины, что, в свою очередь, приведет к катастрофическим последствиям в общегосударственном масштабе», - подчеркнули производители.

В связи с этим они просят Ляпину взять вопрос обеспечения грузоотправителей вагонами и подвижным составом под личный контроль, и провести экстренное совещание с привлечением руководства Министерства инфраструктуры Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, ПАО «Укрзализныця», Службы безопасности Украины, уполномоченных представителей ведущих отраслей-главных грузоотправителей «с целью объективного, всестороннего и конструктивного обсуждения критической ситуации, сложившейся вокруг деятельности ПАО «Укрзализныця», и немедленного выхода из нее».

Письмо подписали глава «Федерации металлургов Украины» Сергей Беленький, президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, председатель Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Станислав Янко, президент Союза химиков Украины Алексей Голубов, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев, председатель ассоциации производителей цемента Украины «Укрцемент» Павел Качур.


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