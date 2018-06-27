В Славянске при столкновении "Волги" с маршруткой пострадали 9 человек

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

В Славянске при столкновении "Волги" с маршруткой пострадали 9 человек
Фото: facebook.com/don.gunp

В Славянске Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси пострадали девять человек.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Авария произошла в среду около 6:45 утра на перекрестке в центре города. По предварительным данным, 49-летний водитель "Волги" не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с микроавтобусом, в результате чего маршрутка врезалась в столб.

Девять человек получили телесные повреждения. Всем пострадавшим в возрасте от 30 до 77 лет оказана медицинская помощь.

Фото: facebook.com/don.gunp

Правоохранители проверяют обстоятельства происшествия.

Фото: facebook.com/don.gunp
Фото: facebook.com/don.gunp

Открыто производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, в Киевской области на трассе неподалеку от Переяслава-Хмельницкого столкнулись два микроавтобуса.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На АЗС на трассе Киев - Житомир водитель забыл вытащить пистолет из бака и устроил пожарНа АЗС на трассе Киев - Житомир водитель забыл вытащить пистолет из бака и устроил пожар
Омелян возмутился закупкой УЗ стрелочных переводов у фирмы-прокладкиОмелян возмутился закупкой УЗ стрелочных переводов у фирмы-прокладки
В Беларуси БМП раздавил легковой автомобиль, водитель чудом выжилВ Беларуси БМП раздавил легковой автомобиль, водитель чудом выжил
В Средиземноморье задержали трех украинцев, которые на яхте доставляли мигрантов в страны ЕСВ Средиземноморье задержали трех украинцев, которые на яхте доставляли мигрантов в страны ЕС
В Харькове водитель выжил после ДТП, выпав из машины во время удара о столбВ Харькове водитель выжил после ДТП, выпав из машины во время удара о столб
Блок рекламы


Похожие новости
При аварии пассажирского поезда в Австрии пострадали 30 человекПри аварии пассажирского поезда в Австрии пострадали 30 человек
В ДТП в Ровенской области четыре человека погибли, восемь травмированы (обновлено)В ДТП в Ровенской области четыре человека погибли, восемь травмированы (обновлено)
В ДТП в Ровенской области три человека погибли, девять травмированыВ ДТП в Ровенской области три человека погибли, девять травмированы
Mahindra сделала субкомпактный кроссовер на девять человек.Mahindra сделала субкомпактный кроссовер на девять человек.
В Турции в ДТП с участием автобуса пострадали 45 человекВ Турции в ДТП с участием автобуса пострадали 45 человек
В ДТП в Ровенской области пострадали шесть детейВ ДТП в Ровенской области пострадали шесть детей
Четверо детей пострадали при взрыве машины в Киеве
В РоSSии в результате столкновения катамарана с баржей погибли 10 человекВ РоSSии в результате столкновения катамарана с баржей погибли 10 человек
5 человек пострадали в ДТП на Позняках в Киеве5 человек пострадали в ДТП на Позняках в Киеве
В Польше автобус с детьми попал в ДТП: пострадали более 40 человекВ Польше автобус с детьми попал в ДТП: пострадали более 40 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости