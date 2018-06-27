В Славянске при столкновении "Волги" с маршруткой пострадали 9 человек

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

В Славянске Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси пострадали девять человек.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Авария произошла в среду около 6:45 утра на перекрестке в центре города. По предварительным данным, 49-летний водитель "Волги" не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с микроавтобусом, в результате чего маршрутка врезалась в столб.

Девять человек получили телесные повреждения. Всем пострадавшим в возрасте от 30 до 77 лет оказана медицинская помощь.

Фото: facebook.com/don.gunp

Правоохранители проверяют обстоятельства происшествия.

Фото: facebook.com/don.gunp

Фото: facebook.com/don.gunp

Открыто производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, в Киевской области на трассе неподалеку от Переяслава-Хмельницкого столкнулись два микроавтобуса.