В Славянске при столкновении "Волги" с маршруткой пострадали 9 человек
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
В Славянске Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси пострадали девять человек.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.
Авария произошла в среду около 6:45 утра на перекрестке в центре города. По предварительным данным, 49-летний водитель "Волги" не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с микроавтобусом, в результате чего маршрутка врезалась в столб.
Девять человек получили телесные повреждения. Всем пострадавшим в возрасте от 30 до 77 лет оказана медицинская помощь.
Правоохранители проверяют обстоятельства происшествия.
Открыто производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Напомним, в Киевской области на трассе неподалеку от Переяслава-Хмельницкого столкнулись два микроавтобуса.
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27.06.2018 20:16