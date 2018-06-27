В Киеве перекроют движение по Крещатику 28-30 июня и 1 июля
Ограничения движения начнутся с вечера 27 июня.
Движение по улице Крещатик в Киеве будет перекрыто 28-30 июня и 1 июля.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Фейсбуке.
"В среду, 27 июня, с 19:30 до 22:00 будет запрещено движение транспортных средств (кроме общественного), а 1 июля с 20:00 до 24:00 - запрещено движение всех видов транспортных средств по Владимирскому проезду (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и по улице Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской)", - говорится в сообщении.
Также будет перекрыто движение по ул. Крещатик 28 июня с 8:00 до 22:00, 29-30 июня с 19:00 до 22:00 и 1 июля с 10:00 до 20:00.
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27.06.2018 20:15