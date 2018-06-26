В Киеве из-за гонки маршруток выпала женщина из салона

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В Киеве женщина выпала из маршрутки салона, когда водитель пытался обогнать своего конкурента.

Инцидент произошел на улице Маршала Конева в районе Теремков-2, сообщил один из очевидцев в группе Facebook «Транспорт Киева».

«Водитель маршрутки 491-й так спешил за 6 гривнами до Васильковской, что едва не убил женщину, зажав задней дверью ее ногу. Из-за спешки женщина упала на асфальт, поднявшись в шоковом состоянии с земли, ушла»,- пишет очевидец.

Водитель маршрутки потом метров 100 бежал за потерпевшей, предлагал деньги и просил не обращаться в полицию.


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