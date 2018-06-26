Омелян: за электрокарами придут пассажирские квадрокоптеры
"Мы верим в новые технологии".
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в ближайшее десятилетие транспортная картина мира существенно поменяется, и предсказал появление пассажирских квадрокоптеров.
Об этом он рассказал на международном форуме Восточной и Центральной Европы Via Carpatia в селе Криворовня.
"Мы верим в новые технологии и именно поэтому всячески развиваем сектор электрокаров. За ними придут квадрокоптеры, сначала - которые перевозят грузы, потом - которые перевозят людей. Если кому-то кажется, что это очень долго и никогда, то нет, могу заверить, что это будет достаточно быстро. В течение пяти, максимум десяти лет транспортная система мира существенно поменяется", - заявил он.
Министр напомнил, что Кабинет министров в конце мая утвердил Национальную транспортную стратегию на период до 2030 года Drive Ukraine 2030, в которой это отображено.
Этот документ предусматривает, что к 2030 году доля электрокаров в продаже автомобилей в Украине должна превышать 50%. Кроме того, в стране должны появиться два завода по производству электрокаров.
Также по задумке Министерства инфраструктуры, пять из 11 глобальных веток сверхскоростного наземного транспорта ("гиперлуп") пройдут через территорию Украины.
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26.06.2018 13:32