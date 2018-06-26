В Амстердаме микроавтобус въехал в здание газеты De Telegraaf

Водитель скрылся с места происшествия на другом автомобиле.

В Амстердаме микроавтобус въехал в здание газеты De Telegraaf
Фото: De Telegraaf

Утром, 26 июня, в здание редакции газеты De Telegraaf в Амстердаме врезался микроавтобус Volkswagen Caddy.

Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что микроавтобус на большой скорости врезался в стеклянный фасад здания, а затем загорелся.

Сотрудники газеты рассказали, что перед входом находятся бетонные клумбы, и поэтому доехать непосредственно до здания, по их мнению, можно только намеренно.

Во время аварии в редакции не было никого, кроме охранника, пострадавших нет.

После столкновения водитель микроавтобуса скрылся на темной Audi. Полиция предполагает, что имеет дело с целенаправленной атакой, к которой причастны как минимум двое - водитель микроавтобуса и водитель легкового автомобиля, который его увез.

На данный момент возгорание ликвидировано, на месте происшествия работает полиция. Редакция издания продолжает свою работу.

#Amsterdam - Van crashes into De Telegraaf's head office pic.twitter.com/9z9h147IqB

— Ruptly (@Ruptly) 26 июня 2018 г.

Напомним, в июне прошлого года в центре Амстердама автомобиль наехал на пешеходов.


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