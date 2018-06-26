В Амстердаме микроавтобус въехал в здание газеты De Telegraaf
Водитель скрылся с места происшествия на другом автомобиле.
Фото: De Telegraaf
Утром, 26 июня, в здание редакции газеты De Telegraaf в Амстердаме врезался микроавтобус Volkswagen Caddy.
Об этом сообщается на сайте издания.
Отмечается, что микроавтобус на большой скорости врезался в стеклянный фасад здания, а затем загорелся.
Сотрудники газеты рассказали, что перед входом находятся бетонные клумбы, и поэтому доехать непосредственно до здания, по их мнению, можно только намеренно.
Во время аварии в редакции не было никого, кроме охранника, пострадавших нет.
После столкновения водитель микроавтобуса скрылся на темной Audi. Полиция предполагает, что имеет дело с целенаправленной атакой, к которой причастны как минимум двое - водитель микроавтобуса и водитель легкового автомобиля, который его увез.
На данный момент возгорание ликвидировано, на месте происшествия работает полиция. Редакция издания продолжает свою работу.
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