В ДТП в Ровенской области четыре человека погибли, восемь травмированы (обновлено)

Два микроавтобуса врезались в автоцистерну.

В Ровенской области вблизи села Орловка Сарненского района произошло ДТП, в результате которого трое человек погибли и девять получили ранение.

Авария произошла в понедельник, 25 июня, около 19:00 на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин", сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Фото: rv.npu.gov.ua

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz на иностранной регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением "Киев-Ковель".

В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в автоцистерну.

Три человека из микроавтобуса Mercedes-Benz погибли на месте происшествия, девять человек с травмами разной степени доставены в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Обновление. Ровенское издание "Радио Трек" сообщило, что в результате ДТП погибли четыре человека, а не три, как сообщалось раньше.

На месте аварии скончались трое пассажиров микроавтобуса Mercedes-Benz - 51-летняя жительница Полтавской области, 30-летний житель Киевской области и 62-летний водитель, житель Ковеля. В Сарненской центральной районной больнице от полученных травм умер второй водитель микроавтобуса, 36-летний житель Волынской области.

В больнице находятся еще семь человек из Волынской, Киевской, Кировоградской областей, Харькова, Светловодска, Ровно. В их числе - водитель грузовика, с которым столкнулись транспортные средства. Одного пострадавшего отпустили после оказания медицинской помощи.

20-летний водитель легкового автомобиля, который подрезал маршрутку, задержан. Сообщается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы за совершение ДТП с многочисленными жертвами.

Ранее сегодня три человека погибли в лобовом столкновении "Волги" и "Фабии" в Запорожской области.


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