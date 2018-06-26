В Ровенской области пьяный мужчина устроил "гонки" с полицией и разбил две служебные машины

Водителем-беглецом оказался 21-летний житель Старого Села, а пассажиром - его 20-летний односельчанин.

?В Ровенской области пьяный мужчина устроил "гонки" с полицией и разбил две служебные машины
Фото: MFA_Ukraine / twitter

Двое нетрезвых жителей поселка Старое Село Ровенской области оказали злостное неповиновение работникам полиции и повредили два служебных автомобиля.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Около 15:00 во время патрулирования на автодороге "Боровое-Рокитное-Вежица" в лесопосадке полицейские заметили двух мужчина у автомобиля "Volkswagen Passat", которые распивали спиртное. Правоохранители решили пообщаться с ними, но когда служебный автомобиль «УАЗ» начал двигаться в их направлении, мужчины сели в свой автомобиль и начали убегать. На многочисленные требования остановиться водитель не реагировал.

В это время группа реагирования, которая несла службу неподалеку, на автомобиле "Renault Duster" с включенными проблесковыми маячками перекрыла выезд беглецам, но и это их не остановило. Во время преследования водитель допустил столкновение со служебным автомобилем "УАЗ", а во время движения задним ходом столкнулся с "Renault Duster".

Водителем-беглецом оказался 21-летний житель Старого Села, а пассажиром - его 20-летний односельчанин. При тесте на состояние алкогольного опьянения Драгер показал 0,88 промилле. На водителя составили админпротоколы по ст. 130, 122-4, 126 КУоАП. Кроме того, по факту сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Одессе пьяный водитель бросался пустыми бутылками в патрульных.


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