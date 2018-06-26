Электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak установил рекорд горной трассы Пайкс-Пик

Электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak установил рекорд горной трассы Пайкс-Пик

Гоночный электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak под управлением двукратного победителя гонки «24 часа Ле-Мана» Ромена Дюма (Romain Dumas) установил в минувшее воскресенье новый рекорд гонки Pikes Peak International Hill Climb по подъёму на гору Пайкс-Пик в США. Для Дюма это событие стало четвёртой победой в горной гонке Pikes Peak International Hill Climb.

Трассу протяжённостью 19,9 км со 156 поворотами и финишем на высоте 14 115 футов (4302 м) над уровнем моря электромобиль прошёл за 7 мин 57,148 с. Предыдущий рекорд этой трассы, установленный Себастьеном Лёбом (S?bastien Loeb) на Peugeot 208 T16 в 2013 году, составлял 8 мин 13,878 с.

В последний раз Volkswagen принимала участие в гонке Pikes Peak в 1987 году. Гонщику Клаусу-Йоахиму «Йохи» Кляйнту (Klaus-Joachim «Jochi» Kleint) на двухмоторном раллийном автомобиле Golf ( Group B, группа Б) не хватило до финиша нескольких поворотов из-за поломки передней подвески.

Электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak установил рекорд горной трассы Пайкс-Пик

Модель I.D R рассматривается как представитель будущей серии электромобилей Volkswagen. Как ожидается, электрический кроссовер I.D Crozz появится на рынке в 2020 году, в то время как массовое производство электрического минивэна I.D. Buzz и седана I.D. Vizzion начнётся в 2022 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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