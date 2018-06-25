Volkswagen запускает в Китае вторую фазу завода для увеличения производства электромобилей

Совместное предприятие FAW-Volkswagen объявило о планах по запуску второй фазы «мега-завода» в Фошане (провинция Гуандун, Китай), производственная мощность которого в настоящее время составляет 300 тыс. автомобилей в год. Запуск второй фазы позволит вдвое увеличить производство автомобилей.

Volkswagen сообщила, что новые мощности будут использоваться для реализации усилий автопроизводителя по наращиванию выпуска электромобилей. Из-за растущего интереса потребителей в Китае к кроссоверам планы совместного предприятия также включают использование введённых мощностей для производства автомобилей этого сегмента.

Также сообщается о намерении компании использовать при производстве электромобилей модульной архитектуры MEB (Modular Electric Baukasten), разработанной специально для электрокаров. На ней будут построены все электромобили Volkswagen следующего поколения.

Законодательство Китая стимулирует иностранных автопроизводителей к значительным инвестициям в производство электромобилей в стране. Volkswagen Group в числе тех, кто намерен увеличить своё присутствие на местном рынке, поэтому автопроизводитель уже запустил несколько совместных предприятий с китайскими компаниями.

В прошлом году автоконцерн объявил о планах по выпуску 100 тыс. полностью электрических автомобилей в Китае на мощностях нового совместного предприятия с китайской государственной компанией JAC Motors. Теперь он намерен увеличить производство электромобилей совместным предприятием, созданным с ещё одной государственной компанией First Automobile Works (FAW).



