В ДТП в Ровенской области три человека погибли, девять травмированы
Два микроавтобуса врезались в автоцистерну.
В Ровенской области вблизи села Орловка Сарненского района произошло ДТП, в результате которого трое человек погибли и девять получили ранение.
Авария произошла в понедельник, 25 июня, около 19:00 на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин", сообщает отдел коммуникации областной полиции.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz на иностранной регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением "Киев-Ковель".
В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в автоцистерну.
Три человека из микроавтобуса Mercedes-Benz погибли на месте происшествия, девять человек с травмами разной степени доставены в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Ранее сегодня три человека погибли в лобовом столкновении "Волги" и "Фабии" в Запорожской области.
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Транспорт
25.06.2018 22:18