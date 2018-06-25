В ДТП в Ровенской области три человека погибли, девять травмированы

Два микроавтобуса врезались в автоцистерну.

В Ровенской области вблизи села Орловка Сарненского района произошло ДТП, в результате которого трое человек погибли и девять получили ранение.

Авария произошла в понедельник, 25 июня, около 19:00 на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин", сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Фото: rv.npu.gov.ua

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz на иностранной регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением "Киев-Ковель".

В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в автоцистерну.

Три человека из микроавтобуса Mercedes-Benz погибли на месте происшествия, девять человек с травмами разной степени доставены в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее сегодня три человека погибли в лобовом столкновении "Волги" и "Фабии" в Запорожской области.


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