Велодорожки станут обязательными при проектировании дорог, - Минрегионстрой

Новые нормы строительства вступят в силу 1 сентября 2018 года.

Велодорожки станут обязательными при проектировании дорог, - Минрегионстрой
Фото: Ольга Кутишенко

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ввело обязательное проектирование велосипедных дорожек при строительстве и реконструкции дорог. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующие изменения внесены в государственные строительные нормы "Улицы и дороги населенных пунктов". Согласно новым ГСН, велосипедные дорожки и велосипедные полосы следует устраивать на территориях жилых и промышленных районов, коммунально-складских зон, на магистральных улицах непрерывного и регулируемого движения, улицах местного значения, поселковых и сельских дорогах, обеспечивающих подъезд велосипедистов к жилым, общественным зданиям, промышленным предприятиям, объектам массового посещения, открытым автостоянкам и гаражам.

При этом велополосы должны проектироваться только для одностороннего движения, велодорожки должны быть преимущественно односторонними с обеих сторон улицы.

При наличии застройки с одной стороны улицы следует устраивать велодорожку двустороннего движения на застроенной стороне.

При наличии велодвижения на улицах с односторонним движением его следует предусматривать в обоих направлениях, в том числе с использованием встречной велополосы.

Изменения вступают в силу с 1 сентября.

Напомним, ранее Минрегионстрой сузил ширину полос движения при проектировании и строительстве дорог на 0,5 м до 3-3,25 м.


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