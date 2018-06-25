Blue Origin начнёт продажу билетов на суборбитальные полёты в 2019 году

Blue Origin начнёт продажу билетов на суборбитальные полёты в 2019 году

Частная космическая компания Blue Origin намерена приступить к продаже билетов на суборбитальные космические полёты для начинающих космических туристов в следующем году. Об этом сообщил старший вице-президент Blue Origin Роб Майерсон (Rob Meyerson) на саммите Amazon Web Services Public Sector Summit, прошедшем на минувшей неделе в Вашингтоне. Он также рассказал, что компания планирует вскоре провести первые пассажирские испытания системы запуска суборбитальной ракеты New Shepard.

Цена билета на полёт на New Shepard не называется, но вряд ли это путешествие относится к разряду бюджетных. По разным оценкам, стоимость суборбитального полёта обойдётся от $50 000 до $250 000.

Blue Origin начнёт продажу билетов на суборбитальные полёты в 2019 году

Капсула New Shepard вмещает шесть астронавтов и имеет достаточно просторный интерьер площадью 530 кв. футов (49,2 м2), что в 10 раз больше, чем у капсулы Mercury Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA). Многоразовая суборбитальная ракета New Shepard оснащена одним двигателем BE-3, обеспечивающим тягу 490 кН.

Как только капсула пересечёт линию Кармана — границу, отделяющую атмосферу Земли от космоса на высоте около 100 км — пассажиры смогут отстегнуть ремни безопасности, чтобы испытать в полной мере состояние невесомости. Миссия заканчивается приземлением с использованием парашютов в пустыне Техаса.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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