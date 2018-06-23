Два микроавтобуса столкнулись на трассе в Киевской области

Авария случилась под Переяслав-Хмельницким.

Два микроавтобуса столкнулись на трассе в Киевской области

В Киевской области на трассе неподалеку от Переяслов-Хмельницкого столкнулись два микроавтобуса. Об этом говорится в сообщении "Киев Оперативный" в Facebook.

"Авария произошла вблизи села Девички. По предварительной информации, произошло столкновение между двумя микроавтобусами - ГАЗ и Renault. В результате ДТП есть пострадавшие (количество и характер травм выясняется)", - указано в сообщении.

В полиции информацию о ДТП пока не комментировали.

Напомним, сегодня пьяный водитель сбил насмерть двух женщин в Кривом Роге.


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