Два микроавтобуса столкнулись на трассе в Киевской области
Авария случилась под Переяслав-Хмельницким.
В Киевской области на трассе неподалеку от Переяслов-Хмельницкого столкнулись два микроавтобуса. Об этом говорится в сообщении "Киев Оперативный" в Facebook.
"Авария произошла вблизи села Девички. По предварительной информации, произошло столкновение между двумя микроавтобусами - ГАЗ и Renault. В результате ДТП есть пострадавшие (количество и характер травм выясняется)", - указано в сообщении.
В полиции информацию о ДТП пока не комментировали.
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23.06.2018 12:27