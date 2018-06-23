Ford оборудует новые автомобили «умной» подвеской с защитой от выбоин

Ford оборудует новые автомобили «умной» подвеской с защитой от выбоин

Плохие дороги являются одной из основных причин аварий во всём мире. Кроме того, выбоины зачастую приводят к серьёзным повреждениям ходовой части и колёс автомобилей. Компания Ford видит частичное решение проблемы во внедрении «умной» подвески, которая распознаёт ухабы на дороге и уменьшает негативные последствия от попадания в них.

Система защиты от выбоин создана на базе активной подвески с непрерывно изменяемой жёсткостью амортизаторов (Continuously Controlled Damping). Электронный блок вкупе со специальным модулем программного обеспечения непрерывно анализирует данные от 12 сенсоров. Опрос датчиков осуществляется каждые 2 миллисекунды, что позволяет мгновенно реагировать на изменяющиеся условия движения.

Система распознаёт момент начала падения колеса в яму, и адаптивная подвеска моментально настраивает жёсткость амортизаторов таким образом, что колесо при попадании в выбоину практически не касается дна впадины и, таким образом, «перепрыгивает» её. Иными словами, колесо остаётся в «поджатом» состоянии, благодаря чему при выходе из выбоины оно не так сильно бьются о её край, что делает проезд неровностей более комфортным для пассажиров и уменьшает нагрузку на подвеску.

Ford оборудует новые автомобили «умной» подвеской с защитой от выбоин

Любопытно, что при проезде ямы передними колёсами задние подготавливаются к неровности заблаговременно, что дополнительно защищает их от удара.

Система уже доступна на некоторых моделях Ford, в частности, на бизнес-седанах Mondeo, а также на минивэнах Galaxy и S-MAX в Европе. Кроме того, компания впервые начинает предлагать данное решение для автомобилей сегмента C: активная подвеска с функцией защиты от выбоин доступна для новой версии Focus.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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