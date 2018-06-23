Из Украины запустят новый поезд в Польшу
Министры инфраструктуры Украины и Польши Владимир Омелян и Анджей Адамчик договорились о создании рабочей группы по разработке оптимального решения для запуска железнодорожного маршрута сообщением Люблин-Львов.
Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.
«К осени мы должны определиться с техническими деталями и выйти на оптимальное для обеих стран решения. Надеюсь, осенью мы проведем встречу министров инфраструктуры Украины и Польши во Львове и подпишем соответствующее соглашение о запуске железнодорожного маршрута Люблин-Львов «, — заявил Омелян.
Отмечается, что железнодорожное сообщение Киев-Перемышль за прошлый год пользовалось большим спросом. Если в 2016 году им воспользовались лишь 4 тыс. пассажиров, то в 2017 году — 317 тыс.
Кроме того, стороны подписали Межправительственное соглашение о содержании дорожных пограничных мостовых объектов на украинско-польской государственной границе.
Оно предусматривает определение правовых основ, согласно которым будет осуществляться комплекс технических и организационных мероприятий, необходимых для обеспечения надлежащего эксплуатационного состояния мостовых сооружений, расположенных на общей границе.
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23.06.2018 08:35