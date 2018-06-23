Из Украины запустят новый поезд в Польшу

владимир омелян

Министры инфраструктуры Украины и Польши Владимир Омелян и Анджей Адамчик договорились о создании рабочей группы по разработке оптимального решения для запуска железнодорожного маршрута сообщением Люблин-Львов.

Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

«К осени мы должны определиться с техническими деталями и выйти на оптимальное для обеих стран решения. Надеюсь, осенью мы проведем встречу министров инфраструктуры Украины и Польши во Львове и подпишем соответствующее соглашение о запуске железнодорожного маршрута Люблин-Львов «, — заявил Омелян.

Отмечается, что железнодорожное сообщение Киев-Перемышль за прошлый год пользовалось большим спросом. Если в 2016 году им воспользовались лишь 4 тыс. пассажиров, то в 2017 году — 317 тыс.

Кроме того, стороны подписали Межправительственное соглашение о содержании дорожных пограничных мостовых объектов на украинско-польской государственной границе.

Оно предусматривает определение правовых основ, согласно которым будет осуществляться комплекс технических и организационных мероприятий, необходимых для обеспечения надлежащего эксплуатационного состояния мостовых сооружений, расположенных на общей границе.

Источник: НВ


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