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Вблизи метро "Теремки" в Киеве расстреляли Mercedes Sprinter Злоумышленники на Audi скрылись в сторону Одесской трассы. В пятницу вечером в Киеве вблизи станции метро "Теремки" неизвестные расстреляли автомобиль Mercedes Sprinter. Об этом информирует Киев Оперативный. Согласно сообщению, сразу после стрельбы злоумышленники скрылись на автомобиле Audi в сторону Одесской трассы. По предварительной информации, основанием конфликта является нелегальные пассажирские перевозки. Напомним, 20 июня в Печерском районе Киева произошло ограбление со стрельбой.

LB.ua

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