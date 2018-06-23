Вблизи метро "Теремки" в Киеве расстреляли Mercedes Sprinter

Злоумышленники на Audi скрылись в сторону Одесской трассы.

В пятницу вечером в Киеве вблизи станции метро "Теремки" неизвестные расстреляли автомобиль Mercedes Sprinter.

Об этом информирует Киев Оперативный.

Согласно сообщению, сразу после стрельбы злоумышленники скрылись на автомобиле Audi в сторону Одесской трассы.

По предварительной информации, основанием конфликта является нелегальные пассажирские перевозки.

Напомним, 20 июня в Печерском районе Киева произошло ограбление со стрельбой.


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