Вблизи метро "Теремки" в Киеве расстреляли Mercedes Sprinter
Злоумышленники на Audi скрылись в сторону Одесской трассы.
В пятницу вечером в Киеве вблизи станции метро "Теремки" неизвестные расстреляли автомобиль Mercedes Sprinter.
Об этом информирует Киев Оперативный.
Согласно сообщению, сразу после стрельбы злоумышленники скрылись на автомобиле Audi в сторону Одесской трассы.
По предварительной информации, основанием конфликта является нелегальные пассажирские перевозки.
Напомним, 20 июня в Печерском районе Киева произошло ограбление со стрельбой.
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22.06.2018 15:03