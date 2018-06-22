В автомобилях Tesla появится функция дистанционного ограничения скорости

Компания Tesla начала распространять обновления для мобильного приложения и бортового программного обеспечения электрокаров: сообщается, что апдейты привносят функцию дистанционного ограничения скорости.

Новая опция станет доступна после загрузки автомобильной прошивки версии 2018.24 или выше. На мобильном устройстве должно применяться приложение с версией не ниже 3.4.1.

При соблюдении указанных условий владельцы электрокаров Tesla смогут при помощи приложения для смартфона удалённо ограничивать максимально допустимую скорость и динамику разгона. В частности, лимит можно выбирать в диапазоне от 80 до 145 км/ч.

Эта функция будет полезна в том случае, если владелец мощного электрокара передал его в руки малоопытному водителю, скажем, своему ребёнку, который только недавно пополнил ряды автомобилистов. Кроме того, опция теоретически может помочь в случае угона машины: ограничив скорость, владелец упростит преследование злоумышленника для полицейских.

Отметим, что в автомобилях Tesla также присутствует режим Valet Mode. При его активации максимальная скорость ограничивается на отметке 110 км/ч, а мощность падает до 25 %. Кроме того, происходит запирание перчаточного ящика и багажного отсека, блокируется доступ к настройкам и персональным данным. Этот режим можно активировать, когда машину необходимо передать стороннему человеку.



