В Харькове водитель сбил на "зебре" четырехлетнего мальчика на велосипеде
Ребенок находится в коме.
В Харькове водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка, ехавшего на велосипеде.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области в Фейсбуке.
Мальчик с травмой головы госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Он находится в коме.
"Авария произошла на проспекте Тракторостроителей. По предварительной информации, водитель автомобиля "Skoda" на пешеходном переходе совершил наезд на ребенка. По адресу работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили правоохранители.
Как рассказал местному изданию NewsRoom один из очевидцев ДТП, на нерегулируемом пешеходном переходе мальчик не стал ждать взрослых и вырвался вперед. На третьей полосе его сбил автомобиль Scoda Fabia, в которой находилась женщина и ее несовершеннолетняя дочь.
"Тормозной путь машины начинался практически перед "зеброй" и продолжался около 15 метров. По всем подсчетам выходит, что она ехала со скоростью не менее 80, а то и все 90 км в час. После ДТП водитель вела себя нагло, огрызалась на замечания очевидцев и не пыталась помочь пострадавшему", - рассказал свидетель аварии.
Он также сообщил, что ребенка увезла скорая в бессознательном состоянии.
Напомним, ранее в Обуховском районе Киевской области в ДТП попала семья, отец погиб на месте, двое детей в больнице. За рулем автомобиля находилась мать семейства.
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22.06.2018 13:49