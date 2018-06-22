В Харькове водитель сбил на "зебре" четырехлетнего мальчика на велосипеде

Ребенок находится в коме.

В Харькове водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка, ехавшего на велосипеде.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области в Фейсбуке.

Мальчик с травмой головы госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Он находится в коме.

Фото: newsroom.kh.ua

"Авария произошла на проспекте Тракторостроителей. По предварительной информации, водитель автомобиля "Skoda" на пешеходном переходе совершил наезд на ребенка. По адресу работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили правоохранители.

Как рассказал местному изданию NewsRoom один из очевидцев ДТП, на нерегулируемом пешеходном переходе мальчик не стал ждать взрослых и вырвался вперед. На третьей полосе его сбил автомобиль Scoda Fabia, в которой находилась женщина и ее несовершеннолетняя дочь.

Фото: newsroom.kh.ua

"Тормозной путь машины начинался практически перед "зеброй" и продолжался около 15 метров. По всем подсчетам выходит, что она ехала со скоростью не менее 80, а то и все 90 км в час. После ДТП водитель вела себя нагло, огрызалась на замечания очевидцев и не пыталась помочь пострадавшему", - рассказал свидетель аварии.

Он также сообщил, что ребенка увезла скорая в бессознательном состоянии.

Напомним, ранее в Обуховском районе Киевской области в ДТП попала семья, отец погиб на месте, двое детей в больнице. За рулем автомобиля находилась мать семейства.