В Обуховском районе в ДПТ попала семья, отец погиб на месте, двое детей в больнице
За рулем находилась мать семейства.
Правоохранители расследуют смертельное дорожно-транспортное происшествие в Киевской области.
Об сообщается на сайте полиции.
Двое детей трех и семи лет находятся в больнице. Их отец от полученных травм погиб на месте. За рулем находилась жена погибшего.
Отмечается, что 30-летняя женщина - водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" - не справилась с управлением, пересекла встречную полосу движения и столкнулась с деревом. Трагедия произошла недалеко поворота в село Копачи Обуховского района.
Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средством и сроком до трех лет или без такового.
Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Полтавской области в результате ДТП погибли двое людей, автомобиль Audi сгорел дотла.
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