В Обуховском районе в ДПТ попала семья, отец погиб на месте, двое детей в больнице

За рулем находилась мать семейства.

В Обуховском районе в ДПТ попала семья, отец погиб на месте, двое детей в больнице
Фото: kv.npu.gov.ua

Правоохранители расследуют смертельное дорожно-транспортное происшествие в Киевской области.

Об сообщается на сайте полиции.

Двое детей трех и семи лет находятся в больнице. Их отец от полученных травм погиб на месте. За рулем находилась жена погибшего.

Отмечается, что 30-летняя женщина - водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" - не справилась с управлением, пересекла встречную полосу движения и столкнулась с деревом. Трагедия произошла недалеко поворота в село Копачи Обуховского района.

Фото: kv.npu.gov.ua

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средством и сроком до трех лет или без такового.

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Полтавской области в результате ДТП погибли двое людей, автомобиль Audi сгорел дотла.


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