Минрегионстрой в новых строительных нормах сузил полосы дорожного движения

На большинстве дорог ширина полосы составит 2,75-3 метра.

Минрегионстрой в новых строительных нормах сузил полосы дорожного движения
Фото: Макс Левин

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины изменило государственную строительную норму (ГСН), предусмотрев сужение ширины полос движения в городах и селах с целью внедрения европейских стандартов безопасности на дорогах.

Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня в Украине ширина полос движения на дорогах составляет 3,5-3,75 метров в зависимости от их назначения. Однако европейская практика показывает, что дороги с меньшей шириной полосы движения - около 3-3,25 метров - подсознательно побуждают водителей ехать с меньшей скоростью. Поэтому в новой ГСН относительно улиц и дорог мы решили пересмотреть и адаптировать эту норму к европейским, соответственно сузив ширину полос движения на украинских дорогах при их проектировании и строительстве", - написал Парцхаладзе.

За счет сужения полос движения автомобильного транспорта, отметил замминистра, на дорогах будут обозначены полосы для движения общественного транспорта и велосипедов.

Согласно новой ГСН, ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в крупных городах составляет 3 м, на магистралях общегородского значения непрерывного движения в крупных городах ширина полосы движения составляет 3,5 м. На местных жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов ширина полосы движения составляет 2,75 м.

Напомним, обновленная ГСН также запрещает обустройство автостоянок внутри жилых кварталов. Норма уже опубликована и вступит в силу с 1 сентября 2018 года.


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