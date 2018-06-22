Volvo презентовала новый седан S60

Первым продуктом завода станет S60 нового поколения, а в 2021 году здесь встанет на конвейер и будущий кроссовер Volvo XC90. Как и ожидалось, спереди новинка копирует недавно показанный универсал V60, а сзади седан похож на старшего брата S90, отличаясь от него лишь отсутствием третьего окошка за задними дверьми, переехавшему с бампера на крышку багажника номерному знаку и местом расположения крупной надписи Volvo на корме.

И «шестидесятка» получилась, пожалуй, самым красивым «Вольво»! Лаконичный скандинавский дизайн прекрасно сочетается с ярко выраженными «бёдрами» колёсных арок и динамичными подштамповками на кузове. Габариты S60 пока не сообщаются, но у родственного универсала длина составляет 4761 миллиметра, а колёсная база — 2872 мм. Надо полагать, размеры седана если и будут отличаться от V60, то совсем чуть-чуть.

Как и ожидалось, в списке моторов действительно нет дизелей! S60 выйдет на рынок с бензиновыми версиями Т5 и Т6 на переднем приводе, а также с полноприводными гибридами T6 Twin Engine AWD мощностью 340 лошадиных сил и 400-сильным T8 Twin Engine AWD. Последний можно «подогреть» в придворном тюнинговом ателье, заказав пакет Polestar Engineered с увеличенной на 15 «лошадей» мощностью, спортивной подвеской, более мощной тормозной системой и более агрессивным дизайном.



