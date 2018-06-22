В Германии будут организованы испытания летающих такси

В Ведомстве федерального канцлера Германии подписан протокол о намерениях, предусматривающий развитие концепции городского транспорта будущего.

Проект получил название Urban Air Mobility. В инициативе примут участие Audi и Airbus, а реализовываться она будет при поддержке ряда государственных структур, включая Федеральное министерство транспорта Германии.

Целью проекта является разработка платформы летающих такси. Испытания таких транспортных средств планируется организовать в Ингольштадте, где находится штаб-квартира Audi.

Напомним, что ранее Audi и Airbus представили концепцию модульного транспортного средства Pop.Up Next. По сути, это гибрид электрического автомобиля и небольшого летательного аппарата.

Сверхлёгкая двухместная пассажирская кабина концепта закрепляется на автомобильном или летательном модуле. Audi участвует в проекте, предоставляя собственные разработки в области аккумуляторных батарей и автоматизации.

Ожидается, что в перспективе подобные транспортные средства смогут быстро и с комфортом перевозить городских жителей как по дорогам, так и по воздуху, решая проблему перегруженности транспортных магистралей в мегаполисах.



