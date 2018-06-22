Google, Lyft, Uber создают коалицию, чтобы развеять страхи по поводу робомобилей

Google, Lyft, Uber создают коалицию, чтобы развеять страхи по поводу робомобилей

Автономные автомобили несут с собой для общества большую эмоциональную нагрузку на ранней стадии развитии.

По данным Американской ассоциации автомобилистов (American Automobile Association, AAA), 73 % американцев с опаской относятся к поездке в автономном транспортном средстве, и к тому же самоходные автомобили, как ожидается, оставят без работы по меньшей мере миллион работников транспортных сервисов, включая таксистов, водителей школьных автобусов и сервиса Uber.

Отчасти из-за этих вызывающих тревогу ожиданий коалиция компаний, занимающихся исследованием, проектированием и тестированием самоуправляемых автомобилей, сформировала некоммерческую группу Partnership for Transportation Innovation and Opportunity (PTIO), которая нацелена ??на покорение умов и сердец политиков и общественности.

Google, Lyft, Uber создают коалицию, чтобы развеять страхи по поводу робомобилей

UT News

В числе её участников — Ford, Toyota, Daimler, Waymo, Uber, Lyft, FedEx и Американская ассоциация компаний грузового автотранспорта.

Заявленная цель PTIO заключается в том, чтобы развеять опасения пассажиров и водителей в ожидании приближающегося развёртывания самоуправляемых автобусов-«шатлов», грузовиков и такси. Если говорить более конкретно, ассоциация планирует воспользоваться опытом «целого ряда заинтересованных сторон» для подготовки «хорошо продуманного» и «основанного на данных» понимания возможного негативного воздействия автономных автомобилей, а также проведения информационно-просветительных кампаний, разъясняющих «существующие и краткосрочные возможности карьерного роста» для более чем 3,8 млн человек в США, которые используют автотранспортные средства для получения средств к существованию.

Отметим, что в 2016 году Google, Volvo, Lyft и Uber создали организацию Self-Driving Coalition for Safer Streets, которая «работает с законодателями, регуляторами и общественностью, чтобы реализовать преимущества самодвижущихся автомобилей в социальном ракурсе и в плане безопасности. Пресс-секретарь этой группы — Дэвид Стрикленд (David Strickland), бывший глава Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA). По его словам, новая организация будет больше уделять внимания социальным проблемам внедрения самоуправляемых автомобилей, а не вопросам безопасности и законодательным инициативам.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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