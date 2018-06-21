Омелян анонсировал две новые авиакомпании в Украине

О подробностях министр не сообщил.

Омелян анонсировал две новые авиакомпании в Украине
Фото: пресс-служба президента

Украинские пассажиры в ближайшее время могут получить возможность полетов в стране при посредстве еще двух новых авиакомпаний.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил на встрече в Европейской бизнес ассоциации, передает Интерфакс-Украина.

"Мы близки к завершению создания еще двух новых авиакомпаний, которые будут летать в Украине. Одна международная, а вторая - с украинским капиталом", - сказал он.

Министр уточнил, что на первом этапе они зайдут на рынок с небольшим количеством самолетов.

В то же время он не стал уточнять других подробностей.

Напомним, Государственная авиационная служба Украины выдала авиакомпании SkyUp сертификат эксплуатанта воздушных судов. Лоукостер начал полеты 19 мая.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!


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