Wizz Air начнет полеты из Киева в три европейские столицы
Венгерская авиакомпания Wizz Air разместит на своей базе в Киеве третий самолет и начнет полеты из Киева в Лиссабон, Таллинн и Берлин.
Об этом сообщается в пресс-релизе Wizz Air, передает
Авиакомпания увеличит недельную частоту выполнения рейсов по семи популярным направлениям, добавив в общей сложности 24 полета в неделю.
«Размещение третьего борту Airbus A320 в Киеве позволит создать 100 рабочих мест», — заявили в компании.
Рейсы Киев-Лиссабон будут осуществляться по вторникам и субботам с 21 июня, Киев-Таллинн — по вторникам, четвергам и субботам с 21 июня, Киев-Берлин — ежедневно с 1 июля.
Рейсы Харьков-Катовице будут выполняться по средам и воскресеньям с 20 июня.
Ранее в Wizzair заявили, что продолжит предлагать пассажирам лоукост-тарифы на авиабилеты благодаря максимально низким операционным расходам.
Wizz Air, крупнейший лоу-кост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы из 28 баз в 16 странах.
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21.06.2018 12:02