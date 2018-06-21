В Николаеве два водителя устроили стрельбу из-за места на парковке
Рядом ждали автобус около 60 детей, из-за стрельбы у них случилась паника.
Утром в четверг, 21 июня, в Николаеве на пересечении проспекта Центрального и ул. Садовой два водителя не смогли поделить место на парковке и стали решать проблему с помощью оружия.
Как стало известно местному изданию "Новости-N", водители автомобилей "Фольксваген" и "ВАЗ-2108" хотели припарковаться у гостиницы "Николаев" и, не поделив место, достали оружие травматического действия, произведя несколько выстрелов в воздух.
В это время у гостиницы около 60 детей ожидали автобус, который отвезет их в летний лагерь. Из-за стрельбы у детей началась паника, взрослые вызвали полицию.
Предварительно установлено, что у обоих водителей было разрешение на оружие.
В результате перестрелки никто не пострадал.
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