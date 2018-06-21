Омелян возмутился закупкой УЗ стрелочных переводов у фирмы-прокладки
"Снова две ноунейм-компании разыграли, а производитель в Украине - один".
Министр инфраструктуры Владимир Омелян потребовал отменить крупный тендер "Укрзализныци" по закупке стрелочных переводов у фирм-прокладок.
"Снова две ноунейм-компании разыграли, а производитель в Украине - один", - заявил он на встрече с Европейской бизнес ассоциацией в Киеве в четверг, пишет "Интерфакс-Украина".
По словам Омеляна, эту проблему он накануне обсудил с и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгением Кравцовым. "Надеюсь, тендер будет остановлен", - сказал министр.
Тендер, о котором заявил министр, касается закупки стрелочных переводов и запчастей к ним на общую сумму 625 млн гривен. Единственным аккредитованным производителем стрелочных переводов для УЗ является "Днепропетровский стрелочный завод". Но УЗ вместо того, чтобы провести переговорную процедуру закупки у единственного производителя, объявило тендер, на который заявки подали ООО "Крендлз" и ООО "Днепрозализнычпостачання".
Как отмечает издание "Железная дорога без коррупции", "Крендлз" победило во всех 52 лотах в трех соответствующих тендерах УЗ.
В прошлом году НАБУ открыло уголовное дело по результатам закупки стрелочных переводов и запчастей к ним у "Крендлз" и "Днепрозализнычпостачання" на общую сумму 1,3 млрд грн. Следствие подозревает, что стоимость продукции была завышена на 40% в результате проведения фиктивных тендеров с подставными компаниями.
В этом году цена на стрелочные переводы и их ремкомплекты у "прокладок" выросла еще на 10%.
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