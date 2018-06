10 малоизвестных производителей самолётов США

Rans (Канзас). Компания Rans была основана в 1974 году и изначально строила ветроходы, сухопутные парусники. В 1982 году она представила свой первый сверхлёгкий самолёт в виде кит-комплекта для самостоятельной сборки, и с тех пор продала более 3000 самолётов — как в полностью собранном состоянии, так и в формате конструктора. Сегодня в модельном ряду Rans — 10 машин различного назначения и характеристик (5 — в серийном производстве, 5 — под специальный заказ). На снимке — модель Rans S-6ES Coyote II, доступная в виде кит-комплекта.

Gobosh (Иллинойс). Небольшая авиастроительная фирма, основанная в 2007 году и специализирующаяся на производстве лёгких спортивных самолётов для продажи на внутреннем американском рынке. На данный момент в линейке две модели — Gobosh 700S и Gobosh 800XP, представленные в 2007-м и 2008-м годах соответственно. Отличаются они в частности материалами — у первого крылья металлические, у второго — из композитных материалов. На снимке — Gobosh 700S.

Sonex (Висконсин). Компания, основанная Джоном Моннеттом — инженером, который ещё в 1970-х самостоятельно, у себя дома проектировал и строил самолёты под брендом Monnett. Самолёты Sonex — сверхлёгкие, одноместные, в основном — кит-комплекты. На снимке — экспериментальная модель, реактивный кит Sonex Subsonex JSX-1. Его второе поколение Sonex Subsonex JSX-2 поступило в серию в 2014 году, став одним из крайне редких на рынках кит-самолётов с реактивным двигателем.

Epic (Орегон). Это уже более серьёзный производитель. Если в компаниях, делающих кит-комплекты, обычно работает 6?12 человек, то Epic производит высококлассные бизнес-джеты и конкурирует в своей небольшой области с гигантами вроде Cessna. Единственная модель компании — джет Epic E1000 c двигателями PT6A-67A. Самолёт имеет крейсерскую скорость 602 км/ч, дальность полёта 3056 км, практический потолок 10 000 м и поставляется в любых конфигурациях салона, подстроенных под нужды клиента.

Titan (Огайо). Очень необычный производитель, строящий реплики исторических самолётов, например, знаменитого North American P-51 Mustang в масштабе ?, а также имеющий собственную линейку лёгких кит-самолётов Tornado. На снимке как раз реплики Titan T-51D Mustang. Эта модель пользуется спросом, поскольку имеет современную начинку, пригодную в том числе и для воздушной акробатики, и при этом выглядит как классический самолёт времён II Мировой.

Free Bird (Миннесота). Основанная в 2003 году фирма, делающая моторизированные планеры — сверхлёгкие кит-комплекты, которые можно сложить и упаковать в багажник внедорожника, а потом в считанные минуты развернуть в почти полноценный самолёт. В последние 5 лет компания остановилась в развитии и перестала представлять новые модели каждый год — это связно с гибелью главного инженера Эрика Грины в автокатастрофе в 2011 году. Тем не менее, работа продолжается. На снимке ультралёгкий самолёт Free Bird Sportlite 103 (2004).

Kolb (Кентукки). Фирму в 1980 году основал Гомер Колб, а впоследствии она несколько раз перепродавалась новым владельцам, сохраняя старое название. Сегодня компания по?прежнему строил лёгкие кит-самолёты для самостоятельной сборки. На снимке — типичная модель Kolb Firestar II SS.

Van’s (Орегон). И ещё один вполне успешный производитель лёгких самолётов, поставляемых и как кит-комплекты, и в полностью собранном виде. В линейке девять моделей различной мощности и размеров, а основана компания в 1973 году Ричардом ван Грунсвеном (собственно, название Van пошло от голландского van в его фамилии). На снимке — один из флагманов компании, модель Van’s Aircraft RV-12, представленная в 2006 году. На данный момент продано более 400 машин этой модели.

Just (Южная Каролина). Молодая, основанная в 2002 году компания, производящая лёгкие самолёты укороченного взлёта и посадки. В первую очередь «фишка» Just — это машины, способные приземлиться на совершенно неприспособленные к этому поверхности, например, на пляж, или на травяное поле, или вообще на пересечённую местность, в том числе в горах. В сети можно найти различные видео, демонстрирующие посадку самолёта Just Superstol (на снимке) или его собрата Just Highlander в совершенно невозможных обстоятельствах.

American Champion (Висконсин). Компания, номинально основанная в 1989 году, но реально имеющая историю, уходящую корнями в далёкое прошлое, поскольку изначально American Champion купила чертежи и права на производство целого ряда классических лёгких самолётов, разработанных другими фирмами. Например, их American Champion 7EC Champ — это на самом деле моноплан Aeronca Champion, совершивший свой первый полёт аж в 1944-м. На снимке — свежая модель для воздушной акробатики, представленный в 2012 году American Champion 8KCAB Extreme Decathlon.