10 малоизвестных производителей самолётов США

10 малоизвестных производителей самолётов США

Rans (Канзас). Компания Rans была основана в 1974 году и изначально строила ветроходы, сухопутные парусники. В 1982 году она представила свой первый сверхлёгкий самолёт в виде кит-комплекта для самостоятельной сборки, и с тех пор продала более 3000 самолётов — как в полностью собранном состоянии, так и в формате конструктора. Сегодня в модельном ряду Rans — 10 машин различного назначения и характеристик (5 — в серийном производстве, 5 — под специальный заказ). На снимке — модель Rans S-6ES Coyote II, доступная в виде кит-комплекта.

10 малоизвестных производителей самолётов США

Gobosh (Иллинойс). Небольшая авиастроительная фирма, основанная в 2007 году и специализирующаяся на производстве лёгких спортивных самолётов для продажи на внутреннем американском рынке. На данный момент в линейке две модели — Gobosh 700S и Gobosh 800XP, представленные в 2007-м и 2008-м годах соответственно. Отличаются они в частности материалами — у первого крылья металлические, у второго — из композитных материалов. На снимке — Gobosh 700S.

10 малоизвестных производителей самолётов США

Sonex (Висконсин). Компания, основанная Джоном Моннеттом — инженером, который ещё в 1970-х самостоятельно, у себя дома проектировал и строил самолёты под брендом Monnett. Самолёты Sonex — сверхлёгкие, одноместные, в основном — кит-комплекты. На снимке — экспериментальная модель, реактивный кит Sonex Subsonex JSX-1. Его второе поколение Sonex Subsonex JSX-2 поступило в серию в 2014 году, став одним из крайне редких на рынках кит-самолётов с реактивным двигателем.

10 малоизвестных производителей самолётов США

Epic (Орегон). Это уже более серьёзный производитель. Если в компаниях, делающих кит-комплекты, обычно работает 6?12 человек, то Epic производит высококлассные бизнес-джеты и конкурирует в своей небольшой области с гигантами вроде Cessna. Единственная модель компании — джет Epic E1000 c двигателями PT6A-67A. Самолёт имеет крейсерскую скорость 602 км/ч, дальность полёта 3056 км, практический потолок 10 000 м и поставляется в любых конфигурациях салона, подстроенных под нужды клиента.

10 малоизвестных производителей самолётов США

Titan (Огайо). Очень необычный производитель, строящий реплики исторических самолётов, например, знаменитого North American P-51 Mustang в масштабе ?, а также имеющий собственную линейку лёгких кит-самолётов Tornado. На снимке как раз реплики Titan T-51D Mustang. Эта модель пользуется спросом, поскольку имеет современную начинку, пригодную в том числе и для воздушной акробатики, и при этом выглядит как классический самолёт времён II Мировой.

10 малоизвестных производителей самолётов США

Free Bird (Миннесота). Основанная в 2003 году фирма, делающая моторизированные планеры — сверхлёгкие кит-комплекты, которые можно сложить и упаковать в багажник внедорожника, а потом в считанные минуты развернуть в почти полноценный самолёт. В последние 5 лет компания остановилась в развитии и перестала представлять новые модели каждый год — это связно с гибелью главного инженера Эрика Грины в автокатастрофе в 2011 году. Тем не менее, работа продолжается. На снимке ультралёгкий самолёт Free Bird Sportlite 103 (2004).

10 малоизвестных производителей самолётов США

Kolb (Кентукки). Фирму в 1980 году основал Гомер Колб, а впоследствии она несколько раз перепродавалась новым владельцам, сохраняя старое название. Сегодня компания по?прежнему строил лёгкие кит-самолёты для самостоятельной сборки. На снимке — типичная модель Kolb Firestar II SS.

Фото

Van’s (Орегон). И ещё один вполне успешный производитель лёгких самолётов, поставляемых и как кит-комплекты, и в полностью собранном виде. В линейке девять моделей различной мощности и размеров, а основана компания в 1973 году Ричардом ван Грунсвеном (собственно, название Van пошло от голландского van в его фамилии). На снимке — один из флагманов компании, модель Van’s Aircraft RV-12, представленная в 2006 году. На данный момент продано более 400 машин этой модели.

10 малоизвестных производителей самолётов США

Just (Южная Каролина). Молодая, основанная в 2002 году компания, производящая лёгкие самолёты укороченного взлёта и посадки. В первую очередь «фишка» Just — это машины, способные приземлиться на совершенно неприспособленные к этому поверхности, например, на пляж, или на травяное поле, или вообще на пересечённую местность, в том числе в горах. В сети можно найти различные видео, демонстрирующие посадку самолёта Just Superstol (на снимке) или его собрата Just Highlander в совершенно невозможных обстоятельствах.

10 малоизвестных производителей самолётов США

American Champion (Висконсин). Компания, номинально основанная в 1989 году, но реально имеющая историю, уходящую корнями в далёкое прошлое, поскольку изначально American Champion купила чертежи и права на производство целого ряда классических лёгких самолётов, разработанных другими фирмами. Например, их American Champion 7EC Champ — это на самом деле моноплан Aeronca Champion, совершивший свой первый полёт аж в 1944-м. На снимке — свежая модель для воздушной акробатики, представленный в 2012 году American Champion 8KCAB Extreme Decathlon.

10 малоизвестных производителей самолётов США


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Водитель популярной украинской группы попал в жуткое ДТП и сел в СИЗОВодитель популярной украинской группы попал в жуткое ДТП и сел в СИЗО
В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулемВ Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем
В Ирпене BMW на скорости врезался в остановкуВ Ирпене BMW на скорости врезался в остановку
Штраф за пользование авто на еврономерах может составить 170 тыс. гривен, – ЮжанинаШтраф за пользование авто на еврономерах может составить 170 тыс. гривен, – Южанина
Украинские военные задержали в зоне ООС легкомоторный самолет без документовУкраинские военные задержали в зоне ООС легкомоторный самолет без документов
Блок рекламы


Похожие новости
Китай потребовал от трех крупных автопроизводителей отозвать почти 10 миллионов автомобилейКитай потребовал от трех крупных автопроизводителей отозвать почти 10 миллионов автомобилей
Европейских производителей грузовиков обвиняют в сговореЕвропейских производителей грузовиков обвиняют в сговоре
Власти Китая обяжут автопроизводителей сократить выбросы вредных газовВласти Китая обяжут автопроизводителей сократить выбросы вредных газов
Пять самых больших обманов от автопроизводителейПять самых больших обманов от автопроизводителей
Mercedes обманывает с расходом топлива больше прочих производителей.Mercedes обманывает с расходом топлива больше прочих производителей.
Европейских автопроизводителей заподозрили в занижении данных о потреблении топливаЕвропейских автопроизводителей заподозрили в занижении данных о потреблении топлива
Китай вступился за своих шинных производителей в споре с США
Тesla открывает свои патентные фонды для производителей электромобилейТesla открывает свои патентные фонды для производителей электромобилей
В Индонезии шесть шинных производителей обвинили в ценовом сговореВ Индонезии шесть шинных производителей обвинили в ценовом сговоре
Индийские шинные дилеры снова заподозрили местных производителей в ценовом сговореИндийские шинные дилеры снова заподозрили местных производителей в ценовом сговоре
Последние новости
Подгружаем последние новости