На АЗС на трассе Киев - Житомир водитель забыл вытащить пистолет из бака и устроил пожар

Виновник с места происшествия скрылся.

На АЗС на трассе Киев - Житомир водитель забыл вытащить пистолет из бака и устроил пожар
Фото: скриншот видео

На автозаправочной станции "БРСМ-Нафта" на трассе Киев - Житомир произошел пожар.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что в 23:46 на АЗС проходила пересменка и водитель решил обслужить себя сам. Он вставил пистолет в топливный бак, но забыл его вытащить и начал движение. В результате топливораздаточная колонка была сорвана с крепежей, упала и произошла утечка газа.

"Произошло возгорание, после которого загорелось оборудование. Благодаря установленной противопожарной системе, огонь был потушен в течении 11 минут", - говорится в сообщении.

Виновник пожара с места происшествия скрылся.

Сейчас на месте работает полиция. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (уничтожение и повреждение чужого имущества общественно опасным способом).

Напомним, в январе в Шостке во время заправки взорвался автомобиль на газу.


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