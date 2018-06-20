На проспекте Лобановского в Киеве сгорела "Газель" с макулатурой
Водитель не пострадал, но автомобиль выгорел дотла.
В Киеве на пересечении проспекта Лобановского и улицы Кайсарова загорелась грузовая "Газель" с макулатурой.
Об этом сообщает "Информатор" с места происшествия.
Водитель рассказал, что двигался по проспекту во втором ряду. Мимо проезжающий автомобилист закричал ему, предупредив, что в кузове начался пожар.
Мужчина перестроился в первый ряд, остановил грузовик и выбежал из машины.
Водитель не пострадал, но сама "Газель" выгорела дотла. Водитель рассказал, что вез макулатуру и не знает, из-за чего произошло возгорание.
На месте работают скорая помощь, полиция, спецтехника ГосЧС и спасатели. На месте инцидента образовалась пробка.
Напомним, ранее в городе Бровары Киевской области загорелась крыша пятиэтажного жилого дома.
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20.06.2018 14:52