Новой Audi A1 радикально поменяли дизайн.

Компания Audi, руководитель которой был на днях арестован по обвинению в причастности к дизельгейту, представила субкомпактный хэтчбек А1 второго поколения. Из-за низкого спроса «кольца» (как и многие другие марки) отказались от выпуска трехдверки. Отныне «копейка» бывает только в пятидверном кузове.

Новой Audi A1 радикально поменяли дизайн.
Новой Audi A1 радикально поменяли дизайн.

Относительно предшественницы А1 не изменилась по ширине и стала на 12 миллиметров ниже. А вот в длину и по колесной базе произошла заметная прибавка: на 76 и 91 миллиметр соответственно. Стало намного больше места в багажнике. Его объем вырос на 65 литров, до 335. Если сложить заднее сиденье, то «плюс» составит уже 170 литров.

Новой Audi A1 радикально поменяли дизайн.

Как нетрудно догадаться, Audi A1 построили на укороченной платформе MQB-A0. На ней же базируются последние поколения Volkswagen Polo и Seat Ibiza. Сзади в подвеске установлена балка, так что А1 оказалась уникальной моделью из Ингольштадта, для которой в принципе недоступен полный привод quattro. Впрочем, нельзя исключать появления какой-нибудь заряженной версии, с которой все будет по-другому.

Новой Audi A1 радикально поменяли дизайн.

Мы постепенно привыкаем к новым обозначениям марки. Напомним: теперь на шильдиках не используется обозначение объема двигателя, а лишь условный намек на его диапазон мощности. Так, Audi A1 25 TFSI вооружена трехцилиндровым «литром» с наддувом мощностью 95 л.с. У исполнения 30 TFSI уже 118 сил, снятых с того же мотора. Модификации 35 TFSI положена «полторашка» в 150 л.с., а Audi A1 40 TFSI везут 200 «лошадей» двухлитрового мотора.

Новой Audi A1 радикально поменяли дизайн.

Коробки передач – 6-ступенчатая механика и 7-скоростной преселектив. В качестве альтернативы стандартной подвеске предлагаются заниженный спортивный вариант и версия с адаптивными амортизаторами. Также в списке опций присутствует фирменная ваговская цифровая комбинация приборов и мультимедиа, которая позволяет вводить рукописный текст прямо через центральный сенсорный дисплей.

Другие подробности о машине (в частности, динамические характеристики) пока не раскрываются. Публичная премьера Audi A1 второй генерации состоится в начале октября на моторшоу в Париже.

Новой Audi A1 радикально поменяли дизайн

В моторной гамме хэтчбека присутствуют агрегаты отдачей до 200 л.с.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Audi.


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